Un giorno in pretura è un Gina Lollobrigida Show da second screen per Twitter (Di lunedì 4 maggio 2020) Come da previsione, la prima puntata del nuovo ciclo di Un giorno in pretura, la storica trasmissione di Roberta Petrelluzzi che porta il telespettatore direttamente in tribunale proponendo i filmati dei più importanti processi italiani, si è rivelata un Gina Lollobrigida Show, con l'attrice che ha monopolizzato la scena con il suo divismo e un carattere alquanto fumantino.L'attrice 92enne aveva trascinato in tribunale l'imprenditore catalano Francisco Javier Rigau Rafols con l'accusa di averlo sposato con l'inganno. La vicenda si dimostra da subito molto più complessa di quello che sembra, con il coinvolgimento di altre persone e addirittura con il figlio della diva schierato inaspettatamente con l'imputato, che avrebbe mirato all'ottenimento della sua eredità.Un giorno in pretura è un Gina Lollobrigida Show da second screen per ... Leggi su blogo Un giorno in pretura - diretta

Un giorno in Pretura : dal 3 maggio con il processo di Gina Lollobrigida

Un giorno in pretura 2020 : Gina Lollobrigida nella prima puntata - stasera su Rai3 (Di lunedì 4 maggio 2020) Come da previsione, la prima puntata del nuovo ciclo di Unin, la storica trasmissione di Roberta Petrelluzzi che porta il telespettatore direttamente in tribunale proponendo i filmati dei più importanti processi italiani, si è rivelata un, con l'attrice che ha monopolizzato la scena con il suo divismo e un carattere alquanto fumantino.L'attrice 92enne aveva trascinato in tribunale l'imprenditore catalano Francisco Javier Rigau Rafols con l'accusa di averlo sposato con l'inganno. La vicenda si dimostra da subito molto più complessa di quello che sembra, con il coinvolgimento di altre persone e addirittura con il figlio della diva schierato inaspettatamente con l'imputato, che avrebbe mirato all'ottenimento della sua eredità.Uninè undaper ...

morenochiri : RT @DAVIDPARENZO: “Un giorno in pretura” su @RaiTre e’ il vero romanzo popolare contemporaneo. Da più di 20 anni questo programma, inventat… - SerieTvserie : Un giorno in pretura è un Gina Lollobrigida Show da second screen per Twitter - MMastrantuono : RT @tvblogit: Un giorno in pretura è un Gina Lollobrigida Show da second screen per Twitter - tvblogit : Un giorno in pretura è un Gina Lollobrigida Show da second screen per Twitter - Marco20743966 : lasciamo che #fratacchione superi in tendenza Giletti,D'Urso e Un Giorno in Pretura...confido in voi #fratacchioni del twitter! -