Stranger Things 4 sarà “molto più spaventosa” delle stagioni precedenti

(Di domenica 3 maggio 2020) Arriverà con notevole ritardo rispetto alle attese, a causa del lockdown da Coronavirus, ma4 si farà perdonare. La nuova stagione della serie dei fratelli Duffer avrà una trama che sarà diretta promanazione del finale della terza, con l'incognita sul destino di Hopper e i protagonisti ormai in piena adolescenza. Uno dei tratti distintivi di4 l'ha anticipato uno dei protagonisti della serie, Joe Keery, interprete del personaggio di Steve Harrington, grande rivelazione della terza stagione insieme a quello di Robin (la new entry Maya Hawke). Keery, attualmente in promozione col film Free Guy diretto proprio dal produttore esecutivo della serie Shawn Levy, ha dichiarato a Total Film che4 sarà una stagione dai toni molto dark, più della precedente. Sarà piuttosto sorprendente, i ...