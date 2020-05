Maurizio Costanzo via da Mediaset | in onda su Rai 2 il sabato pomeriggio

(Di domenica 3 maggio 2020)lascia provvisoriamentee approda neldi Rai 2. Una grande novità per il giornalista che condurrà un nuovo programma, a partire da maggio 2020, che celebrerà i momenti salienti della televisione di Stato. Il conduttore, qualche tempo fa, si è anche espresso sulle difficoltà della tv ai tempi del coronavirus.su Rai 2 Da maggio, una nuova esperienza lavorativa per. Archiviato provvisoriamente, per via dell’emergenza coronavirus in Italia ilShow, e posticipate le nuove puntate de L’Intervista, il celebre conduttore e giornalista sarà al timone di Album di famiglia. Secondo le indiscrezioni, il nuovo programma andrà inognialle 14.00 su Rai 2. La trasmissione ripercorrerà i momenti e le tappe ...

MatteoCiofi : Maurizio Costanzo li chiamava 'consigli per gli acquisti', in questo periodo di #COVID19 sono trailer che prendono… - MondoTV241 : Festival di Sanremo 2021: Maurizio Costanzo svela il conduttore #Mauriziocostanzo #festivaldisanremo #paolobonolis… - _IL_DIGA_ : Riflettevo: mi sta sparendo il collo sto diventando un incrocio tra un bulldog inglese e Maurizio Costanzo - yerimxluv : @dreamiesoonchan ALE MA È MAURIZIO COSTANZO -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

Da maggio, una nuova esperienza lavorativa per Maurizio Costanzo. Archiviato provvisoriamente, per via dell’emergenza coronavirus in Italia il Maurizio Costanzo Show, e posticipate le nuove puntate de ...La giornata dei novant'anni di Marco Pannella l'iniziativa che il partito radicale anima in queste ore da ora in avanti lo fa tra verso le frequenze di Radio Radicale siamo in collegamento con il segr ...