LIVE MotoGP, GP Spagna 2020 virtuale in DIRETTA: pole position Quartararo! Tra poco il via alla gara di Jerez (Di domenica 3 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12 Da sottolineare la sorprendente seconda piazza del debuttante Iker Lecuona, mentre Quartararo sta guadagnando terreno ed è terzo. -13 Alex Marquez attacca Bagnaia ma scivola ed è costretto a rimontare dalla settima piazza! 16.20 SI PARTE!! Caos totale alla prima curva con cadute a ripetizione! Bagnaia ne esce alla grande ed è in testa davanti ad Alex Marquez! 16.19 Ci siamo!! È tutto pronto per lo start della gara di Jerez anche per la MotoGP! 16.16 Sono presenti in griglia i vincitori delle prime due gare virtuali della stagione: Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Per l’Italia ci saranno anche Petrucci e Savadori. 16.14 Di seguito il riepilogo dei migliori tempi fatti segnare nella qualifica della top class: Taking his 2nd virtual race pole position it’s @FabioQ20! Can he finally convert his pace ... Leggi su oasport LIVE MotoGP - GP Spagna 2020 virtuale in DIRETTA : Baldassarri in pole in Moto2! Tra poco la MotoGP

LIVE MotoGP - GP Spagna 2020 virtuale in DIRETTA : Gabriel Rodrigo vince in Moto3 - a breve la gara di Moto2

