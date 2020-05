Le Sardine fanno la “spia” contro chi vuol manifestare: “Denunciamo gruppi Telegram” (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag – Che le Sardine non fossero proprio il termometro politico più affidabile del mondo lo sapevamo già. Ma che arrivassero addirittura a segnalare gruppi di Telegram in cui cittadini italiani, nella pienezza dei loro diritti, dicono di voler organizzare manifestazioni contro le politiche economiche del governo di “daddy” Giuseppe Conte, questo era un po’ meno previsto. “Denunciamo i gruppi Telegram” “E il timore diventa realtà! Denunciamo i gruppi creati su Telegram per organizzare manifestazioni in tutta Italia il 4 Maggio” scrivono sulla loro pagina Facebook le Sardine capeggiate dal sempre lucido Mattia Santori (sì, quello che ha scambiato una telefonata de La Zanzara per una vera telefonata di Papa Francesco). Le Sardine definiscono questi gruppi Telegram dove si discute (tra le altre cose) della ... Leggi su ilprimatonazionale "Salvini e Meloni meschini - da loro solo menzogne". Ora le Sardine fanno anche la brutta copia di Conte

reallyopaline : RT @StopRegime: notiziex??CIOE' VOI MAGARI TRADIRESTE VOSTRO FRATELLO, UN VICINO, UN INERME PENSIONATO, UNA MADRE DI FAMIGLIA PERCHE' VUOLE… - francescocipe : RT @claudio_2022: I pesciolini lessi contrario le manifestazioni in piazza del quattro maggio. Ma quando scendevano in campo per ostacolare… - StopRegime : RT @StopRegime: notiziex??CIOE' VOI MAGARI TRADIRESTE VOSTRO FRATELLO, UN VICINO, UN INERME PENSIONATO, UNA MADRE DI FAMIGLIA PERCHE' VUOLE… - juvegio30 : RT @claudio_2022: I pesciolini lessi contrario le manifestazioni in piazza del quattro maggio. Ma quando scendevano in campo per ostacolare… - StopRegime : notiziex??CIOE' VOI MAGARI TRADIRESTE VOSTRO FRATELLO, UN VICINO, UN INERME PENSIONATO, UNA MADRE DI FAMIGLIA PERCHE… -

