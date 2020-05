In Toscana nella Fase2 torneranno in servizio 100 treni in più

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 3 maggio 2020) “Fase 2 iin circolazione inpasseranno dal 30% al 55% delordinario”. A dirlo l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli al termine di una video-riunione con i vertici regionali ditalia. L’assessore ha inoltre spiegato che aumenterà di 100 unità rispetto ad oggi il numero deiin transito su tutto il territorio regionale. Gli orari saranno disponibili sul sito ditalia e sul portale Muoversi in. Ceccarelli ha inoltre precisato che l’assessorato regionale ai trasporti sta portando avanti anche relativamente al trasporto ferroviario lo stesso lavoro fatto per i servizi su gomma, al fine di garantire efficienza, ma anche sicurezza per i viaggiatori e lavoratori. “Continueremo con il monitoraggio del, attento e quotidiano – ha detto – restando in ...