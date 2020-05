Giuseppe Conte lancia un messaggio per la Fase 2: ecco cosa si può fare da oggi 4 maggio (Di lunedì 4 maggio 2020) oggi 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza legata al CoronaVirus e poche ore fa Giuseppe Conte ha pubblicato un messaggio sui suoi profili. Il Premier ha detto che il futuro ora più che mani è nelle nostre mani e che le azioni di tutti potranno cambiare in meglio o in peggio il destino del nostro paese. “Comincia la Fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Questa è una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità. Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di ... Leggi su bitchyf Giuseppe Conte a Le Iene : "Mi taglio i capelli da solo" (video)

"Com'è che si dice? Voi che siete del governo...". Strepitoso : Giletti e Briatore ridicolizzano Giuseppe Conte - senza paura

