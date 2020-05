Fase2 regione Toscana: ordinanza di Rossi, niente seconde case, regole vendita asporto, attività commerciali (Di domenica 3 maggio 2020) Con l'ordinanza n.50 del 03-05-2020 , Rossi ha dettato norme in materia di spostamenti all'interno del territorio regionale, esercizio di attività commerciali, attività agricole ed altro Leggi su firenzepost (Di domenica 3 maggio 2020) Con l'n.50 del 03-05-2020 ,ha dettato norme in materia di spostamenti all'interno del territorio regionale, esercizio di attività commerciali, attività agricole ed altro

6000sardine : Si chiama #reattiva rete di gruppi #Telegram eversivi con molti partecipanti per regione e messaggi che invitano ad… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #fase2 La presidente della Regione Calabria, Jole #Santelli non fa marcia indietro - gennaromigliore : Ancora troppe incertezze sulla #Fase2. È indispensabile differenziare le misure per ogni regione e dare una rispost… - FirenzePost : Fase2 regione Toscana, spostamenti: ordinanza diktat di Rossi, niente seconde case, regole per vendita per asporto,… - MassimoEri : RT @AntoLari1986: #Fase2, per permettere la riapertura, la Regione #Puglia definisca Linee Guida chiare per le aziende, per l'adozione di p… -