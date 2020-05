A Napoli si rinnova, a porte chiuse, il miracolo di San Gennaro (Di domenica 3 maggio 2020) In una cattedrale deserta, si è rinnovato il miracolo di San Gennaro: il sangue era già sciolto quando è stata recuperata la reliquia dalla cassaforte. Ieri, a Napoli, in una cattedrale deserta e con le porte chiuse, si è rinnovato il prodigio dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Alle 19.04, il cardinale Crescenzio Sepe ha annunciato l’avvenuto miracolo. L’arcivescovo aveva trovato la reliquia del santo già sciolto quando ha aperto la cassaforte dove è custodito il sangue. Nonostante la pandemia da Coronavirus, che ha costretto l’Arcidiocesi a rinunciare alla tradizionale processione “degli infrascati”, il Martire ha voluto dimostrare ai fedeli di proteggere le sorti del popolo partenopeo, ma anche dell’intera Campania. San Gennaro, infatti, è patrono di Napoli ma anche dell’intera ... Leggi su 2anews Napoli - Di Marzio : «Mertens non rinnova». Lampard lo vuole al Chelsea

