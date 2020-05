A marzo e aprile reati scesi del 72% Un quinto dei furti rispetto al 2019

matteosalvinimi : ?? Stop autocertificazione. ?? Stop burocrazia. Dall’11 marzo al 30 aprile sono state 11.538.857 le persone contro… - simonebaldelli : Dopo aver chiamato, con discutibile spirito propagandistico, #curaitalia il decreto di marzo, ora ci tocca assister… - fattoquotidiano : IL RAPPORTO INAIL Tra marzo e aprile, 98 decessi tra le fasce più deboli del Nord-Est [di Roberto Rotunno]… - monicaspolti : @narrabondo E, per correttezza, a marzo hanno chiuso tutto fino a settembre. Hanno chiuso prima fino al 3 aprile, p… - 2Biagetti : @Cary06609029 @lewinskylou2 Lou. Il 4 maggio uscirà il rapporto sull'extra-mortalità in Italia per i mesi di marzo… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo aprile Vastese, la versione cartacea di marzo-aprile online – l'Eco L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese Cinque ospedali e un elicottero Ma Luigi, 81enne di Nembro, ha vinto

La storia di Luigi Cortinovis, ottantunenne di Nembro, è una storia di speranza. Una di quelle che quando ci vengono raccontate fanno bene al cuore, soprattutto in un periodo così triste e drammatico.

Coronavirus Italia, bollettino del 2 maggio. Dati di oggi e ultime notizie

Un'impennata improvvisa, dopo 4 giorni consecutivi di calo. I 474 morti registrati nelle ultime 24 ore sono una terribile sorpresa. Che, però, ha una spiegazione diversa da quella ipotizzata inizialme ...

La storia di Luigi Cortinovis, ottantunenne di Nembro, è una storia di speranza. Una di quelle che quando ci vengono raccontate fanno bene al cuore, soprattutto in un periodo così triste e drammatico.Un'impennata improvvisa, dopo 4 giorni consecutivi di calo. I 474 morti registrati nelle ultime 24 ore sono una terribile sorpresa. Che, però, ha una spiegazione diversa da quella ipotizzata inizialme ...