"Striscia" critica la giornalista Botteri per il look. "Hunziker, così difendi le donne?" (Di sabato 2 maggio 2020) “A ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. A parlare è Michelle Hunziker, in un servizio andato in onda su Striscia la notizia lo scorso 24 aprile. Oggetto delle critiche estetiche, la giornalista Giovanna Botteri, corrispondente da Pechino per la Rai. Il Tg satirico di Antonio Ricci ha raccontato il body shaming subito da Botteri sui social, calcando ulteriormente le critiche per il fatto che la giornalista non sia solita andare in onda con un trucco caricato e un abbigliamento da passerella. Ai telespettatori e utenti non è sfuggito che a ironizzare sia stata anche Michelle Hunziker, accusandola di ipocrisia: la showgirl, infatti, è nota per il suo impegno contro le discriminazioni sulle donne con la onlus Doppia Difesa. Molti, compresi colleghi della giornalista e esponenti della politica, hanno ... Leggi su huffingtonpost Striscia la Notizia contro Giovanna Botteri : lancia servizio sugli haters che criticano la giornalista per l’aspetto. Lei : ‘Sulla Bbc croniste con rughe - culi - nasi - orecchie grosse. Conta ciò che dicono’ (Di sabato 2 maggio 2020) “A ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. A parlare è Michelle, in un servizio andato in onda sula notizia lo scorso 24 aprile. Oggetto delle critiche estetiche, laGiovanna, corrispondente da Pechino per la Rai. Il Tg satirico di Antonio Ricci ha raccontato il body shaming subito dasui social, calcando ulteriormente le critiche per il fatto che lanon sia solita andare in onda con un trucco caricato e un abbigliamento da passerella. Ai telespettatori e utenti non è sfuggito che a ironizzare sia stata anche Michelle, accusandola di ipocrisia: la showgirl, infatti, è nota per il suo impegno contro le discriminazioni sulle donne con la onlus Doppia Difesa. Molti, compresi colleghi dellae esponenti della politica, hanno ...

HuffPostItalia : 'Striscia' critica la giornalista Botteri per il look. 'Hunziker, così difendi le donne?' - Mokyferro67 : RT @HuffPostItalia: 'Striscia' critica la giornalista Botteri per il look. 'Hunziker, così difendi le donne?' - gpierpaolo75 : RT @HuffPostItalia: 'Striscia' critica la giornalista Botteri per il look. 'Hunziker, così difendi le donne?' - PetrazzuoloF : RT @HuffPostItalia: 'Striscia' critica la giornalista Botteri per il look. 'Hunziker, così difendi le donne?' - Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: 'Striscia' critica la giornalista Botteri per il look. 'Hunziker, così difendi le donne?' -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia critica GF Vip, la Elia elogia Pago e critica Licia Nunez su IG: ‘Il cobra che striscia’ Blasting News Italia "Striscia" critica la giornalista Botteri per il look. "Hunziker, così difendi le donne?"

“A ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. A parlare è Michelle Hunziker, in un servizio andato in onda su Striscia la notizia lo scorso 24 aprile. Oggetto d ...

Coronavirus, le mascherine distribuite in Veneto criticate sui social

A Striscia la Notizia i dubbi sollevati in un video che gira in rete e il test dell'inviato Moreno Morello C'è un video diventato virale in rete che pone alcuni dubbi sulla qualità delle mascherine di ...

“A ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. A parlare è Michelle Hunziker, in un servizio andato in onda su Striscia la notizia lo scorso 24 aprile. Oggetto d ...A Striscia la Notizia i dubbi sollevati in un video che gira in rete e il test dell'inviato Moreno Morello C'è un video diventato virale in rete che pone alcuni dubbi sulla qualità delle mascherine di ...