Sicilia | Pd | ‘manovra rischia di essere carta straccia | da Musumeci diserzione’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) – “Per la prima volta nella storia della Regionena, la sedia del governatore è rimasta vuota per tutta la durata dei lavori della Finanziaria. L’episodio è grave e non ha precedenti in nessuna delle altre Regioni italiane, una vera diserzione”. Lo dice Anthony Barbagallo, parlamentare del Partito democratico all’Assemblea regionalena, che aggiunge: “Alla fine questa ‘acefala’ manovra economica è passata grazie al sostegno, durante tutti i lavori, di qualche deputato eletto nei banchi dell’opposizione, che ha spudoratamente tradito il mandato elettorale schierandosi con il centrodestra e che certamente non serve alla”. “Ci siamo battuti per ottenere norme di buon senso e riuscire a bocciare proposte scriteriate come quella, levatasi ...