Scuola, Azzolina: “A settembre si deve tornare in classe” (Di sabato 2 maggio 2020) Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta sulla vicenda del ritorno in classe degli studenti: “Abbiamo sicuramente un piano”. “Abbiamo sicuramente un piano per settembre e ci stiamo lavorando giorno per giorno. A settembre si deve tornare a Scuola perche’ i nostro studenti hanno il diritto di tornare a Scuola. E’ evidente che rispetto alla situazione storica che noi stiamo vivendo dobbiamo immaginare tante opzioni. Una prima di ritorno alla normalita’ come tutti noi vorremmo e come abbiamo sempre conosciuto la Scuola”. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “La seconda e’ un’opzione rispetto al fatto che il Coronavirus accompagni ancora le nostre vite fino a quando non si trovera’ un vaccino, in questo caso ... Leggi su 2anews La Ministra Azzolina spiega come sarà la scuola da settembre : ipotesi didattica mista

