Sara Soldati fa chiarezza su Denver: “Non ho mai detto di essere coinvolta” (Di sabato 2 maggio 2020) Sara Soldati dopo il Grande Fratello Vip nega di aver manifestato interesse nei confronti di Andrea Denver Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Sara Soldati, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A poche settimane dalla fine del reality l’ex gieffina ci ha tenuto a fare chiarezza in merito al suo interesse per Andrea Denver. Nella casa aveva confessato a Paola, Asia e Antonella che le piaceva, ad oggi però si è tirata indietro dicendo che non è vero che era interessata a lui. In un’intervista concessa al settimanale Vero, Sara Soldati ha detto: “In televisione basta fare un apprezzamento che si trasforma in un amore platonico. Andrea è un bellissimo ragazzo, non l’ho mai nascosto, ma ciò che mi ha ... Leggi su nonsolo.tv Sara Soldati fa retromarcia su Denver : “Mai coinvolta” - ma al Gf Vip diceva altro

