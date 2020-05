Novant’anni fa nasceva Marco Pannella con il suo canestro pieno di parole

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 maggio 2020) Dentro una piccola ampolla, nascosta in un luogo inaccessibile, conservo tuttora un reperto dei primi anni Trenta. È un cimelio di guerra. Ma non è un gagliardetto, una spilla o una medaglia, cose che oltretutto custodirei in una teca; in generale non è nulla che cataloghereste tra i cosiddetti militaria. È la miniatura interiore di un guerriero in carne e ossa, un esemplare di fabbricazione abruzzese (la cosa, come vedremo, ha una sua importanza); ma poiché l’ampolla evoca l’immagine dell’homunculus, bisogna subito precisare che l’originale era un omone di centonovanta e rotti centimetri per centoventi chili di peso (dato, quest’ultimo, molto variabile). Parlo di, sbarcato a Teramo da chissà quale pianeta il 2 maggio del 1930: esattamente novant’anni fa. Giovanissimo, tra le macerie della ...