NEANCHE IL CORONAVIRUS PIEGA LA SETTA

(Di sabato 2 maggio 2020) Le pseudo religioni si adeguano alla pandemia e prosperano spacciando improbabili soluzioni e false speranze. Oppure, semplicemente, negando l'emergenza Covid-19. Sempre, però, con unico scopo: fare più adepti e più soldi. «Hanno cominciato a chiamarmi di giorno e di notte. Dovevo partecipare a riunioni via Skype per pregare tutti insieme. E poi mi hanno domandato mille euro, che avrebbero provveduto a donare a uno sconosciuto ente di ricerca». Racconta così S., ex adepta di un'organizzazione toscana già oggetto di una recente inchiesta della polizia. «Ho scoperto che hanno cominciato a contattare a tappeto tutti quelli che si erano allontanati, confidando nella paura e nell'incertezza. Qualcuno, ovviamente, c'è ricascato».La storia di S. è più comune di quanto si possa immaginare e rivela gli effetti ...

