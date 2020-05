repubblica : Coronavirus, parla il vescovo di Ascoli: 'Siamo in dittatura, ma la chiesa non è luogo di contagi' [di PAOLO RODARI… - repubblica : Coronavirus, parla il vescovo di Ascoli: 'La libertà di culto è un diritto inviolabile. E la chiesa non è luogo di… - arcobalenietnei : RT @isabellaisola3: I transessuali di Torvaianica, sul litorale romano, hanno chiesto aiuto al parroco perché l'emergenza coronavirus ha fa… - 75Ginny : Messe e Coronavirus, Palazzo Chigi verso il via libera dall'11 maggio. Per ora all'aperto - Piergue_EU : RT @SimonaSr29: Coronavirus, trans chiedono aiuto al Papa e lui manda l'Elemosiniere -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Vaticano Covid-19, nuovo caso di positività in Vaticano Vatican News Coronavirus, Vaticano: il 14 maggio riuniti in preghiera tutti i leader religiosi

L’Alto Comitato per la Fratellanza Umana ha fissato per il 14 maggio una giornata di digiuno e preghiera congiunta per combattere il coronavirus. Parteciperanno tutti i leader religiosi, ma l’appello ...

Coronavirus Covid-19: sr. Carrozzino (S. Maria della Provvidenza), “per proteggere i disabili prevenzione efficace e risposta immediata”

“Con il coronavirus non si può perdere tempo: la sfida è nell’efficacia della prevenzione e nella velocità della risposta difensiva”. Lo dice in un’intervista al Sir suor Michela Carrozzino, direttric ...

