Coronavirus, la protezione civile fa chiarezza: “oggi i morti sono stati 192. Il dato di 474 è legato a 282 decessi di Aprile comunicati oggi dalla Lombardia” (Di sabato 2 maggio 2020) Sulla base dei dati resi noti dalla protezione civile, riferiti alle ultime 24 ore, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900 nuovi casi. Rispetto a ieri i deceduti sono 474 e portano il totale a 28.710. Di questi, però, 282 sono relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, è relativo a tutto aprile. Pertanto il dato reale odierno è di 192 vittime. Gli indicatori continuano ad andare nella direzione di una riduzione del contagio, quindi, visto il basso rapporto tra nuovi casi e il numero di tamponi effettuati, la crescita dei guariti e la riduzione dei ricoverati.Il numero totale di attualmente positivi è di 100.704, con una decrescita di 239 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.539 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - protezione civile : aumentano i deceduti - 474 (totale 28.710) - 100.704 positivi - quasi 80.000 i guariti

