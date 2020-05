Coronavirus, la Fase 2 della Francia si basa su “fiducia e responsabilità”: libertà di movimento fino a 100km dal domicilio, eliminata la quarantena obbligatoria per i contagiati (Di domenica 3 maggio 2020) La Francia ha il suo piano per affrontare la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus a partire dall’11 maggio. “Dovremo convivere a lungo con il virus”, ha spiegato il ministro della Sanita’, Olivier Veran, in una conferenza stampa in cui ha annunciato il prolungamento dell’allerta e le regole che entreranno in vigore all’inizio della de-escalation. In generale i francesi potranno tornare a muoversi liberamente dentro il Paese dall’11 maggio, pero’ fino a un massimo di 100 km da loro domicilio; salvo che nel caso possano giustificare motivi professionali o familiari “imperativi” per andare piu’ lontano. In questi 100 km potranno essere attraversati i limiti dei dipartimenti e delle province. La Francia -ha spiegato Veran-ha scelto la strada della “fiducia e responsabilita‘”, il che significa che ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Musumeci avvia in Sicilia la “Fase 2”

Coronavirus e fase 2 - i cantieri del sisma all'Aquila non riapriranno il 4 maggio : è caos sui tamponi agli operai

Dei 50 Stati americani, quasi la metà, probabilmente 23, per una popolazione di circa 115 milioni di persone, entro lunedì prossimo avrà revocato la maggior parte delle restrizioni finora messe in att ...

Coronavirus, Francia proroga emergenza al 24 luglio. Russia, 10mila contagi in un giorno

Roma, 2 maggio 2020 - Si aggiorna continuamente il blancio della pandemia di Coronavirus in Europa e nel mondo. Sono 140mila le vittime del Covid-19 nel Vecchio Continente, oltre 235mila i morti acce ...

