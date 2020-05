“Chiamo quelli bravi, anche senza presenze in A. Sono quello ad aver fatto giocare più giovani”, parla Mancini (Di sabato 2 maggio 2020) L’Europeo di calcio è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus, l’allenatore Roberto Mancini avrà più tempo per preparare la competizione. Il Ct è stato ospite del Bfc Academy Webinar, una serie di incontri tra i ragazzi del settore giovanile della società rossoblù e personaggi del mondo dello sport. Tante le curiosità come riporta anche il ‘Corriere dello Sport’. “Zaniolo? Non è stato un caso. Lo vidi alle fasi finali dell’Europeo Under 19, in cui era sotto categoria e decisi di chiamarlo. A voi ragazzi dico, impegnatevi e allenatevi duro: se avete qualità tecniche e personalità Sono pronto a chiamarvi, anche se non avete ancora esordito in prima squadra. Nel mio staff ci Sono persone che monitorano il campionato Primavera e se ci Sono ragazzi in gamba Sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 2 maggio 2020) L’Europeo di calcio è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus, l’allenatore Roberto Mancini avrà più tempo per preparare la competizione. Il Ct è stato ospite del Bfc Academy Webinar, una serie di incontri tra i ragazzi del settore giovanile della società rossoblù e personaggi del mondo dello sport. Tante le curiosità come riportail ‘Corriere dello Sport’. “Zaniolo? Non è stato un caso. Lo vidi alle fasi finali dell’Europeo Under 19, in cui era sotto categoria e decisi di chiamarlo. A voi ragazzi dico, impegnatevi e allenatevi duro: se avete qualità tecniche e personalitàpronto a chiamarvi,se non avete ancora esordito in prima squadra. Nel mio staff cipersone che monitorano il campionato Prima e se ciragazzi in gamba...

