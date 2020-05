Basket | Gianni Petrucci | “Zaytsev non ha capito bene lo studio dei rischi degli sport Mi

Leggi su oasport

(Di sabato 2 maggio 2020) In questi giorni è arrivato locirca il livello distilato dallofatto dal Politecnico di Torino. Tanti i dubbiaddetti ai lavori, com’è ovvio che sia, vista la situazione. Tra glipiù pericolosi il volley di Ivan Zaytsev, che si è detto contrariato, paragonando la propria disciplina al. Arrivata la pronta risposta dall’ANSA, del presidente della feder: “Zaytsev non ha interpretatoil significato dello, non faccio paragoni con la pallavolo che èche rispetto. E’ un argomento che approfondiremo perché io devo tutelare ilitaliano e certamente uscirà fuori che non è unopericoloso, perché mi fido del Politecnico di Torino”. Poi: “Voglio rasserenare il nostro ambiente, ho ...