Virginia Sanjust ex signorina Buonasera arrestata per stalking (Di venerdì 1 maggio 2020) Virginia Sanjust: arriva la denuncia dell’ex fidanzato Virginia Sanjust, ex signorina Buonasera è stata arrestata con l’accusa di stalking arrivata dal suo ex fidanzato. La donna adesso si trova ai domiciliari per scontare la pena arrivata a seguito di comportamenti illegali, preoccupanti e pericolosi per lei e per chi le sta vicino. La donna è conosciuta come figlia d’arte, conduttrice TV ed anche amica di Piersilvio Berlusconi. Adesso è riuscita a mettersi nei guai trasformandosi nello stalker del suo ex fidanzato, un ragazzo con il quale ha avuto una relazione di brevissima durata. A quanto pare lei si era davvero innamorata mentre lui aveva deciso di lasciarla. La spiegazione da parte dell’uomo è stata che con il tempo si è accorto che la loro storia non avrebbe potuto decollare, nè tanto meno avrebbe potuto avere ... Leggi su kontrokultura Virginia Sanjust “amica del cuore” Berlusconi ai domiciliari/ Stalking a ex fidanzato

