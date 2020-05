The Wonderful 101: Remastered ritarderà il lancio delle edizioni fisiche a causa del Coronavirus (Di venerdì 1 maggio 2020) Platinum Games ha rinviato il lancio delle versioni fisiche di The Wonderful 101: Remastered a causa di problemi di distribuzione determinati dalla pandemia di Coronavirus. Tuttavia, la versione digitale non subirà alcun rinvio.Lo sviluppatore ha annunciato il rinvio in un aggiornamento ai backer di Kickstarter, confermando una versione retail per il 30 giugno negli Stati Uniti, mentre in Europa l'edizione fisica arriverà il 3 luglio. Il lancio digitale rimane senza modifiche, il che significa che il gioco sarà disponibile per il download su PlayStation 4, Switch e PC il 19 maggio in Nord America e il 22 maggio in Europa.Inoltre, per scusarsi, lo sviluppatore fornirà a tutti i backer dell'edizione fisica un codice Steam, in modo che abbiano la possibilità di giocare contemporaneamente ai backer digitali. La distribuzione di tutti i codici digitali ... Leggi su eurogamer The Wonderful 101 Remastered si mostra in questo trailer ricco di azione

