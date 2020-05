Lazio, Diaconale ricoverato dopo un’operazione d’urgenza (Di venerdì 1 maggio 2020) dopo un intervento d’urgenza, la “voce” della Lazio Arturo Diaconale è stato ricoverato. Non si conoscono ancora i dettagli Il portavoce della Lazio Arturo Diaconale è ricoverato da ieri sera in ospedale. Non sono ancora noti i motivi dell’ospedalizzazione, ma Diaconale sarebbe già stato operato d’urgenza. Da quanto filtra, nonostante non siano ancora stati rilasciati bollettini ufficiali, l’uomo non sarebbe stato ricoverato a causa del coronavirus. Proprio l’emergenza Covid-19 lo ha visto protagonista negli ultimi mesi a causa del suo forte impegno per la ripresa del campionato. Portavoce per il club di Lotito dal 2016, Diaconale si è anche più volte rivolto in modo molto critico nei confronti del Ministro dello Sport Spadafora, colpevole, secondo lui, di ostacolare la regolare conclusione del ... Leggi su zon Lazio - ricovero d’urgenza per Diaconale. Sottoposto ad intervento chirurgico

Arturo Diaconale/ Ricoverato e operato d'urgenza : come sta il portavoce della Lazio?

Lazio - Diaconale sottoposto a intervento chirurgico (Di venerdì 1 maggio 2020)un intervento d’urgenza, la “voce” dellaArturoè stato. Non si conoscono ancora i dettagli Il portavoce dellaArturoda ieri sera in ospedale. Non sono ancora noti i motivi dell’ospedalizzazione, masarebbe già stato operato d’urgenza. Da quanto filtra, nonostante non siano ancora stati rilasciati bollettini ufficiali, l’uomo non sarebbe statoa causa del coronavirus. Proprio l’emergenza Covid-19 lo ha visto protagonista negli ultimi mesi a causa del suo forte impegno per la ripresa del campionato. Portavoce per il club di Lotito dal 2016,si è anche più volte rivolto in modo molto critico nei confronti del Ministro dello Sport Spadafora, colpevole, secondo lui, di ostacolare la regolare conclusione del ...

TuttoMercatoWeb : Lazio, Diaconale ricoverato dopo un intervento d'urgenza. Escluso il Coronavirus - tuttosport : #Lazio, #Diaconale ricoverato in ospedale ???? - Sport_Mediaset : #Lazio, #Diaconale ricoverato e operato d'urgenza. Si esclude il #Covid_19. #SportMediaset #fotonews - StefanoLancian1 : RT @AlfonsoRaniero: In bocca al lupo a Arturo Diaconale. #Lazio - ForzAzzurri1926 : PAURA LAZIO... RICOVERO E OPERAZIONE D'URGENZA...CLUB IN ANSIA PER LA SUA SALUTE!!! >>> -