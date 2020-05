Il nuovo modulo autocertificazione per “incontro con i congiunti” è falso (Di venerdì 1 maggio 2020) Circola su Whatsapp dove viene ricevuto e inviato a migliaia di persone ed è anche molto credibile visto che contiene proprio la specifica sui congiunti che però deve essere ancora precisata da Palazzo Chigi, ma il nuovo modulo autocertificazione per “incontro con i congiunti” è falso. E se è davvero frutto di una fuga di notizie, va segnalato che sul sito del ministero dell’Interno non ce n’è alcuna traccia. Il nuovo modulo autocertificazione per “incontro con i congiunti” è falso Lo riproduciamo qui ricordando ancora una volta che è un falso, o meglio che per ora non c’è nulla di pubblicato sul sito del ministero dell’Interno e quindi non ha alcuna validità. Il falso modulo reca all’inizio del foglio l’intestazione del ministero dell’Interno e del ... Leggi su nextquotidiano Fase 2 - Viminale al lavoro per il nuovo modulo e i controlli

AUTOCERTIFICAZIONE FASE 2 - NO NUOVO MODULO SPOSTAMENTI/ Ok a passeggiate e sport

Autocertificazione fase 2 - no nuovo modulo spostamenti/ Rebus congiunti-seconde case (Di venerdì 1 maggio 2020) Circola su Whatsapp dove viene ricevuto e inviato a migliaia di persone ed è anche molto credibile visto che contiene proprio la specifica sui congiunti che però deve essere ancora precisata da Palazzo Chigi, ma ilper “incontro con i congiunti” è. E se è davvero frutto di una fuga di notizie, va segnalato che sul sito del ministero dell’Interno non ce n’è alcuna traccia. Ilper “incontro con i congiunti” èLo riproduciamo qui ricordando ancora una volta che è un, o meglio che per ora non c’è nulla di pubblicato sul sito del ministero dell’Interno e quindi non ha alcuna validità. Ilreca all’inizio del foglio l’intestazione del ministero dell’Interno e del ...

Corriere : ?? Autocertificazione per la «fase 2», chi andrà dai congiunti non dovrà indicare il nome. Per motivi di privacy i c… - vladiluxuria : Dal #CorrieredellaSera: per la privacy non si dovrà scrivere chi si va a trovare e le forze dell’ordine non possono… - FrancescaGolem : RT @pettymagpie: Ho inventato questo nuovo modulo all'uncinetto join as you go cuori e stelle. Si chiamerà Petty Flower - Marte7983 : RT @neXtquotidiano: Il nuovo modulo #autocertificazione per 'incontro con i congiunti' è falso - Noovyis : (Il nuovo modulo autocertificazione per “incontro con i congiunti” è falso) Playhitmusic - -