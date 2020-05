Fase 2 Roma | vandali strappano segnaposti su bus e metro

Leggi su italiasera

(Di venerdì 1 maggio 2020) Attici a bordo di alcuni bus e treni dellacapitolina. Sono stati strappati o rimossi i segnaposto che Atac negli ultimi giorni aveva posizionato sui sedili dei mezzi del trasporto pubblicono in vista della2. “I tecnici di Atac – commenta il sindaco Virginia Raggi – sono subito intervenuti per sostituire gli avvisi e idanneggiati. Questo significa sprecare tempo e risorse non solo dell’azienda, ma di tutti ini. Stiamo lavorando per fare in modo che sia tutto pronto per la2. Per questo serve piena collaborazione, soprattutto dai cittadini. Stiamo affrontando un momento delicato e ci aspettiamo responsabilità da parte di tutti. Nessuno escluso. L'articolosu bus eproviene da Italia Sera.