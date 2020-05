Fase 2, non bastano i sussidi: bisogna ‘ricucire la relazione’ tra domanda e offerta (Di venerdì 1 maggio 2020) di dott. Federico Conte, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazioe prof. Riccardo Tiscini, Ordinario di Economia Aziendale Università Mercatorum e Luiss L’enorme quantitativo di denaro messo a disposizione dal governo per fronteggiare la crisi in atto allevia correttamente l’emergenza, ma non elimina il rischio principale che caratterizza l’anomala situazione che stiamo vivendo. La letteratura scientifica ha ricette economiche consolidate per far fronte agli choc di domanda o di offerta, ma pochi modelli prendono in esame il caso in cui lo choc sia congiunto. Il lockdown ha creato una inevitabile rottura del legame tra domanda e offerta. Se si immaginano questi due elementi come una coppia in relazione è possibile ipotizzare che il distanziamento sociale imposto e la sospensione forzata di tutte le attività creeranno un indebolimento ... Leggi su ilfattoquotidiano Emergenza Covid-19 in Puglia - Asporto autorizzato e poi vietato da Emiliano dalla sera alla mattina - sindaci in tilt “Non ci stiamo capendo più nulla! Dalla Fase 2 siamo ritornati alla Fase 1”

Fase 2 Germania - nuovo aumento dei contagi : non è vero!

Fase 2 : Santelli - "Diffida del governo? Non ritiro ordinanza in Calabria" (Di venerdì 1 maggio 2020) di dott. Federico Conte, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazioe prof. Riccardo Tiscini, Ordinario di Economia Aziendale Università Mercatorum e Luiss L’enorme quantitativo di denaro messo a disposizione dal governo per fronteggiare la crisi in atto allevia correttamente l’emergenza, ma non elimina il rischio principale che caratterizza l’anomala situazione che stiamo vivendo. La letteratura scientifica ha ricette economiche consolidate per far fronte agli choc dio di, ma pochi modelli prendono in esame il caso in cui lo choc sia congiunto. Il lockdown ha creato una inevitabile rottura del legame tra. Se si immaginano questi due elementi come una coppia in relazione è possibile ipotizzare che il distanziamento sociale imposto e la sospensione forzata di tutte le attività creeranno un indebolimento ...

lauraboldrini : Il professionista dell’assenteismo ha scambiato il parlamento per un locale notturno Usare istituzioni per propaga… - FrancescoBonif1 : “C'è una divisione tra garantiti e non garantiti.Tutti abbiamo paura del virus, ma chi ha la certezza di arrivare a… - pietroraffa : #Salvini non ne azzecca una dai tempi del Papeete. I sondaggi danno la Lega in forte calo. Per invertirli, le te… - BonfanteGaia : RT @gustinicchi: Rainews24: 'OMS SI COMPLIMENTA CON SVEZIA PER COME HA GESTITO COVID, SALTANDO FASE 1 PER PASSARE DIRETTAMENTE ALLA 2 BASA… - xgraciouss : RT @Masse78: Ma la fase 2 non iniziava il 4 maggio? No perché sono giorni che fuori sembra già iniziata la fase 4, quella in cui ognuno fa… -