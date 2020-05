Elena Sofia Ricci | emozione unica È successo durante la seconda puntata di Vivi e lascia

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 maggio 2020) Grandiosa notizia per: quel che èdopo ladivivere è qualcosa di davvero inaspettato. Giovedì 30 aprile 2020 è andata in onda ladella serie che vede protagonista la bella attrice toscana per la regia di Pappi Corsicato. La prima, andata in onda giovedì 23 aprile, aveva registrato ascolti record: ben 7 milioni di telespettatori si erano sintonizzati su Rai 1 per seguirevivere. E come è andata la? Alla grande.vivere è la storia di Laura (), una donna che conduce una vita serena e che a un certo punto viene sconvolta dalla morte del marito in un incendio. Laura è costretta a reinventarsi e a cambiare vita portando con sé un segreto che non la fa stare in pace. Un. Il pubblico ...