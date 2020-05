Coronavirus: verso 80mila i guariti, continuano a calare i malati. Lazio: trend sotto all’1% (Di venerdì 1 maggio 2020) Come molti sapranno, da oggi la Protezione civile non illustrerà i dati relativi al monitoraggio sanitario sulla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio attraverso una conferenza stampa, limitandosi a comunicarlo attraverso il suo sito ufficiale. Dunque anche oggi, 1° maggio, la situazione sembra andare per il verso migliore: il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.578 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 116 pazienti rispetto a ieri. 17.569 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 580 pazienti rispetto a ieri. 81.796 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza ... Leggi su italiasera Coronavirus - l’infettivologo scelto da Santelli : ‘Apertura? Non consultato - l’avrei sconsigliata’. Verso il 4 maggio : le regole nelle Regioni

Coronavirus - altri 2.053 morti negli Usa - oggi 28 Stati verso la riapertura. Il Giappone prolunga lo stato di emergenza

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : ultimo weekend di lockdown - Italia verso la fase 2 (Di venerdì 1 maggio 2020) Come molti sapranno, da oggi la Protezione civile non illustrerà i dati relativi al monitoraggio sanitario sulla diffusione delsul nostro territorio attrauna conferenza stampa, limitandosi a comunicarlo attrail suo sito ufficiale. Dunque anche oggi, 1° maggio, la situazione sembra andare per ilmigliore: il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.578 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 116 pazienti rispetto a ieri. 17.569 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 580 pazienti rispetto a ieri. 81.796 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza ...

VincenzoDeLuca : COVID-19: IL 4 MAGGIO NESSUN ESODO INCONTROLLATO ?? #CORONAVIRUS: ho avuto un colloquio con il Ministro dell'Intern… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’infettivologo scelto da Santelli: ‘Apertura? Non consultato, l’avrei sconsigliata’. Verso il 4 maggi… - fattoquotidiano : Coronavirus, il vaccino italiano sperimentato a Oxford verso i test su 6000 volontari. Se fosse efficace potrebbe e… - fuoridallaue : RT @RadioSavana: Debora tra lacrime e disperazione consegna le chiavi della propria attività allo Stato. #Conte come #Caronte, con le sue d… - Elisabettadd : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’infettivologo scelto da Santelli: ‘Apertura? Non consultato, l’avrei sconsigliata’. Verso il 4 maggio:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus verso Coronavirus, verso fine lockdown per le Università: come ripartire. Possibile svolgere esami e riaprire biblioteche Orizzonte Scuola Babilonia in Europa. La Francia si ferma e iniziano le cause, la Germania decide il 6, Premier e Liga verso il sì

Tra i top cinque campionati europei, la Ligue 1 è stata finora l’unica ad aver dichiarato conclusa la stagione, dopo 28 giornate. Con tanto di verdetti. Il Psg di Mauro Icardi è campione di Francia e ...

Coronavirus, Primo Maggio: il sindaco porta rosa rossa a lavoratori Rsa

Milano, 1 maggio 2020 - "Nella giornata della Festa dei Lavoratori il gesto di vicinanza verso le lavoratrici e i lavoratori delle Rsa Fondazione Casa di Dio. Ho consegnato loro una rosa rossa nella s ...

Tra i top cinque campionati europei, la Ligue 1 è stata finora l’unica ad aver dichiarato conclusa la stagione, dopo 28 giornate. Con tanto di verdetti. Il Psg di Mauro Icardi è campione di Francia e ...Milano, 1 maggio 2020 - "Nella giornata della Festa dei Lavoratori il gesto di vicinanza verso le lavoratrici e i lavoratori delle Rsa Fondazione Casa di Dio. Ho consegnato loro una rosa rossa nella s ...