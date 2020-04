Uomini e Donne, il ritorno di Sossio e Ursula: le parole della coppia (Di giovedì 30 aprile 2020) Grande notizia per i fan di “Uomini e Donne”: rivedranno in trasmissione il terzo classificato al “Grande Fratello Vip 4” Sossio Aruta, e la compagna Ursula Bennardo, da lui corteggiata proprio al dating-show di Maria De Filippi. Non perché tra i due siano sopraggiunti problemi di coppia; anzi sono più felici che mai! Hanno già una bambina, Bianca, nata qualche mese fa, ed ora pensano alle nozze, ma purtroppo hanno dovuto rinviarle a causa del Coronavirus Sossio, in una recente intervista al settimanale “Nuovo”, ha dichiarato che sveleranno la nuova data “solo alla De Filippi”, grazie alla quale si sono conosciuti e fidanzati: “Sarà una sorpresa per tutti”, ha detto il calciatore. Non si sa ancora quando torneranno, anche considerata l’emergenza sanitaria Nella stessa intervista ha dichiarato ... Leggi su pianetadonne.blog Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sposano/ "Annunceremo la data a Uomini e Donne!"

‘Uomini e Donne’ : l’opinione di Isa sulla puntata del 30/04/20

Gemma Galgani confessa la verità | Solo corteggiatori giovani a Uomini e Donne (Di giovedì 30 aprile 2020) Grande notizia per i fan di “”: rivedranno in trasmissione il terzo classificato al “Grande Fratello Vip 4”Aruta, e la compagnaBennardo, da lui corteggiata proprio al dating-show di Maria De Filippi. Non perché tra i due siano sopraggiunti problemi di; anzi sono più felici che mai! Hanno già una bambina, Bianca, nata qualche mese fa, ed ora pensano alle nozze, ma purtroppo hanno dovuto rinviarle a causa del Coronavirus, in una recente intervista al settimanale “Nuovo”, ha dichiarato che sveleranno la nuova data “solo alla De Filippi”, grazie alla quale si sono conosciuti e fidanzati: “Sarà una sorpresa per tutti”, ha detto il calciatore. Non si sa ancora quando torneranno, anche considerata l’emergenza sanitaria Nella stessa intervista ha dichiarato ...

istat_it : A marzo occupazione in calo rispetto a febbraio (-27 mila). Diminuiscono sia gli uomini (-9 mila) sia le donne (-18… - uominiedonne : #UominieDonne torna in studio con tutti i suoi ospiti da lunedì 4 Maggio alle 14.45 su Canale 5 ???? - AmiciUfficiale : Ecco il primo indizio per indovinare i quattro giudici di #AmiciSpeciali: saranno due uomini e due donne! Fate i vo… - Notiziedi_it : Uomini e donne «torna in studio con tutti i suoi ospiti»: ecco da quando | Video Witty tv - matitesbagliate : RT @monella_sexy: Le donne amano il sesso quanto gli uomini, ma per loro non sarà mai solo un'istinto o una necessità primaria. Prima ci so… -