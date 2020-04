UeD anticipazioni | scelte Giovanna e Gemma | chi rivedranno il 4 maggio

(Di giovedì 30 aprile 2020)Uomini e Donne, cosa succederà aGalgani eAbate nelle nuove puntate Ormai ci siamo: mancano pochissimi giorni al 4, quindi all’inizio delle nuove puntate di Uomini e Donne che si porranno in continuità non solo rispetto alle ultime andate in onda ma anche rispetto a quello che abbiamo lasciato prima … L'articolo UeD: chiil 4proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : UeD anticipazioni: un messaggio sconvolge Gemma, la scelta di Sammy - bnotizie : UeD anticipazioni: un messaggio sconvolge Gemma, la scelta di Sammy - bnotizie : UeD anticipazioni: un messaggio sconvolge Gemma, la scelta di Sammy -

Ultime Notizie dalla rete : UeD anticipazioni

Gossip & TV

Ormai ci siamo: mancano pochissimi giorni al 4 maggio, quindi all’inizio delle nuove puntate di Uomini e Donne che si porranno in continuità non solo rispetto alle ultime andate in onda ma anche rispe ...Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Maria De Filippi tornerà in onda oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale5 con la formula mista del suo programma. Gemma Galgani e Giovanna Abate torneranno protagon ...