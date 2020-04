Switch riceve l' aggiornamento di sistema 10 0 2 Risolve il drifting del Pro Controller?

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 30 aprile 2020) Nintendoè stato aggiornato alla versione 10.0.2, che introduce una correzione per un problema tecnico ben noto.Secondo il changelog fornito da Nintendo, l'include "miglioramenti generali per la stabilità del" e, soprattutto, una soluzione per il.Mentre il Joy-Con Drift è ancora un problema in corso, Nintendo ha risolto il problema legato al Pro.Leggi altro...