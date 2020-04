Quando arriva bonus 800 euro e chi ne ha diritto | non servirà una nuova domanda?

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il Governo è alle prese con il nuovo decreto fiscale da 55 miliardi diche dovrebbe essere approvato entro la conclusione di questa settimana. Giuseppe Conte ha parlato di alcune misure che verranno attuate per sostenere lavoratori, imprese e famiglie: si tratta di una manovra importante che si aggiunge a quella da 25 miliardi del mese di marzo e che servirà a fornire un aiuto economico ai cittadini che stanno facendo i conti con la forze crisi generata dall’emergenza sanitaria. Tra le misure che verranno adottate ci sarà anche ilda 800riservato ai lavoratori autonomi con partita IVA, iscritti all’INPS o alle casse di previdenza private: queste figure professionali hanno già beneficiato di un assegno da 600(anche se alcuni pagamenti sono in ritardo) e ora si parla di uncomplessivo da 1600(800 per aprile e 800 ...