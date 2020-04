«Nei condomini lettere anonime su chi è in quarantena e liti su come fare le sanificazioni» (Di giovedì 30 aprile 2020) Sul Mattino le preoccupazioni e le incertezze che avvolgono i condomini cittadini. A parlarne è Umberto Montella, presidente dell’Anaci, associazione che raggruppa gli amministratori condominiali. Lamenta soprattutto l’assenza di indicazioni certe in materia. «Stiamo esercitando, codice civile alla mano, supplenze da assenze di ordinanze con indicazioni sulle gestioni condominiali. Non esistono parti specifiche nelle ordinanze del governo centrale, della Regione o del sindaco di Napoli. Abbiamo dovuto prendere decisioni, su sollecitazioni dei condomini, spesso nate da tensioni e sospetti tra loro, come ci consente il codice in situazioni eccezionali. Poteri decisionali, senza la possibilità di convocare assemblee che in questo periodo sono vietate, prevedendo ratifiche successive che chissà quando saranno possibili». Sono tanti i casi ... Leggi su ilnapolista Mattino : A Napoli si diffondono i contagi porta a porta nei condomini

Coronavirus a Napoli - pranzi e cene nei condomini : c?è un contagio porta a porta

Nei condomini assemblee sospese «Servizi a rischio - servono incontri online» (Di giovedì 30 aprile 2020) Sul Mattino le preoccupazioni e le incertezze che avvolgono icittadini. A parlarne è Umberto Montella, presidente dell’Anaci, associazione che raggruppa gli amministratoriali. Lamenta soprattutto l’assenza di indicazioni certe in materia. «Stiamo esercitando, codice civile alla mano, supplenze da assenze di ordinanze con indicazioni sulle gestioniali. Non esistono parti specifiche nelle ordinanze del governo centrale, della Regione o del sindaco di Napoli. Abbiamo dovuto prendere decisioni, su sollecitazioni dei, spesso nate da tensioni e sospetti tra loro,ci consente il codice in situazioni eccezionali. Poteri decisionali, senza la possibilità di convocare assemblee che in questo periodo sono vietate, prevedendo ratifiche successive che chissà quando saranno possibili». Sono tanti i casi ...

napolista : «Nei condomini lettere anonime su chi è in quarantena e liti su come fare le sanificazioni» Sul Mattino la denuncia… - Impresa8108 : Sicurezza antincendio nei condomini: quale ruolo e responsabilità ha l’amministratore? - sharytextm2 : @CristinaBilec Il Paese è affondato per le scelte scriteriate di un governo di corrotti, pieno di conflitti di inte… - luca_biasi : @AndreaVicere @GianfrancoDura3 Non ti ricordi isteria alone rosa omosessuali picchiati il virologo che bacia in boc… - nuovasocieta : Mappano, palestra e musica in cortile: multe nei condomini Atc -

Ultime Notizie dalla rete : Nei condomini «Nei condomini lettere anonime su chi è in quarantena e liti su come fare le sanificazioni» - ilNapolista IlNapolista "Verde, balconi e connessione web Così cambia la ricerca della casa"

Case più ‘smart’, più spazi all’aperto individuali e più balconi. Nelle ore in cui il settore del mattone riaccende i motori, gli addetti ai lavori si interrogano anche sul futuro dell’edilizia privat ...

Il Teatro sull’Acqua di Arona non si arrende: “Portiamo attori e clown sotto i palazzi”

Se il pubblico non può andare a teatro, sarà il teatro che lo raggiungerà. Partendo da questo presupposto il Teatro sull’Acqua di Arona sta pensando a una nuova forma di spettacolo nei condomini. «È t ...

Case più ‘smart’, più spazi all’aperto individuali e più balconi. Nelle ore in cui il settore del mattone riaccende i motori, gli addetti ai lavori si interrogano anche sul futuro dell’edilizia privat ...Se il pubblico non può andare a teatro, sarà il teatro che lo raggiungerà. Partendo da questo presupposto il Teatro sull’Acqua di Arona sta pensando a una nuova forma di spettacolo nei condomini. «È t ...