Ex dg FIGC contro Spadafora: "Prima dice una cosa, poi un'altra. Gli servono consiglieri" (Di giovedì 30 aprile 2020) Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, si è così espresso circa l'eventuale ripartenza del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io non sono tra quelli che dicono che il calcio deve riprendere a tutti ... Leggi su tuttonapoli Scontro Figc-Spadafora. Gravina : “Non firmerò lo stop. Lo faccia il ministro”

CORONAVIRUS SERIE C/ Medici sociali contro la ripresa : "Protocollo FIGC inattuabile"

Coronavirus - ultras Napoli contro FIGC : “Finitela con questo teatrino” (Di giovedì 30 aprile 2020) Antonello Valentini, ex direttore generale della, si è così espresso circa l'eventuale ripartenza del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io non sono tra quelli che dicono che il calcio deve riprendere a tutti ...

Galvanor : - ilnapolionline : Tavecchio, ex pres. FIGC: 'Con il CONI sempre 43 contro 1' - - GianlucaZanfi : Molto divertente assistere alla quotidianità sceneggiata fra giornali&Figc contro #Spadafora per il #Calcio, mentre… - FdG_01 : Leggo i giornali e: -Governatori seguono opposizione e non PdC e #occupazioneparlamento con 20K morti freschi… - filippo898 : RT @Eurosport_IT: FIGC-Governo, ora è scontro aperto: per fermare il calcio, serve fare come in Francia ? -