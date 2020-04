Conte parla alla Camera | «Le decisioni  prese soltanto su basi scientifiche»

borghi_claudio : Ma di quali princìpi costituzionali parla? Uno che la costituzione l'ha incenerita #conte - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - Corriere : ?? Stasera parla Conte: ecco cosa dirà - Sonia270100 : RT @Manuel_Real_Off: Parlami come #Conte parla di #Platone e #Aristotele e amami per sempre nei secoli dei secoli amen #Camera #Senato #occ… - ledomenik : @bonnie379 @Shai__reen @sempreciro @me_tamorfosi Silenzio parla #Conte, spiega al Paese cosa hanno pianificato i suoi contractors. -

Conte parla Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conte parla