Celli | insufficiente memoria per aiuti a edilizia

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – “Unadi Giunta peral settore edilizio che davvero non convince. Dopo quattro anni di totale paralisi del settore, dopo centinaia di ricorsi promossi dagli operatori costretti a rivolgersi ai Commissari Regionali per tutelare i propri diritti, dopo il blocco totale del recupero della periferia, con milioni di euro non spesi e decine di opere incompiute, l’Amministrazione capitolina guidata dalla sindaca Raggi davvero pensa che per l’il sostegno possa essere la sospensione per 5 mesi delle rate degli Oneri di Urbanizzazione?” “Questasembra piu’ una mossa demagogica che un atto di sostanza e utile concretamente. Appare come un malriuscito tentativo di dimostrare vicinanza a un settore, dopo 4 anni di nulla. Un ‘pannicello caldo’ o una grande presa in giro per un intero settore che sta vivendo un ...