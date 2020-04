Campidoglio | maggiore occupazione suolo pubblico per bar | ristoranti e librerie

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020) Raggi: “Utilizzo degli spazi pubblici per favorire la ripartenza del settore commerciale e il graduale ritorno alla vita cittadina. Per tutto l’anno, concessioni rapide e criteri semplificati” Roma – Ampliare la concessione diper bar,fino a un massimo del 35% di quella già consentita, dietro presentazione di un progetto specifico ai Municipi di competenza. E’ l’asse portante della Memoria approvata dalla Giunta capitolina come misura straordinaria a supporto dei titolari di esercizi di somministrazione e, che potranno anche valersi di un’implementazione delle tipologie di arredi ammessi, al duplice scopo di garantire massima fruibilità degli spazi esterni per operatori e utenza, e di ottemperare alla necessità di distanziamento sociale ai fini del contenimento dei ...