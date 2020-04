Autorizzazione alle Fonderie Pisano, la Cisal: “La Magistratura approfondisca” (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “L’Autorizzazione integrata ambientale, l’Aia, concessa dalla Regione Campania alle Fonderie Pisano merita, per le modalità e i tempi, un approfondimento da parte delle Procure di Napoli e Salerno”. Così Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, interviene sulla decisione dell’Ente di Palazzo Santa Lucia che ha rinnovato l’Autorizzazione all’azienda di Salerno. “Non era il tempo e il luogo per fare quello che è stato fatto”, ha detto Vicinanza. “Dubito che la Regione Campania torni indietro. Ecco perché la Magistratura deve indagare sul perché la cosa pubblica, in un momento delicato e senza precedenti come questo, abbia concesso un’Autorizzazione così importante a un’azienda che, da anni, è interessata da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “L’integrata ambientale, l’Aia, concessa dalla Regione Campaniamerita, per le modalità e i tempi, un approfondimento da parte delle Procure di Napoli e Salerno”. Così Gigi Vicinanza, sindacalista dellaprovinciale, interviene sulla decisione dell’Ente di Palazzo Santa Lucia che ha rinnovato l’all’azienda di Salerno. “Non era il tempo e il luogo per fare quello che è stato fatto”, ha detto Vicinanza. “Dubito che la Regione Campania torni indietro. Ecco perché ladeve indagare sul perché la cosa pubblica, in un momento delicato e senza precedenti come questo, abbia concesso un’così importante a un’azienda che, da anni, è interessata da ...

