Appello: «Basta con gli agguati» (Di giovedì 30 aprile 2020) Non passa giorno senza che opinionisti (e politici in cerca di visibilità) mettano in croce il governo, con ogni più vario argomento. Dopo la conferenza stampa del 26 Aprile, l’accanimento ha raggiunto livelli insopportabili. I “retroscena” impazzano e molti fanno di tutto per accreditare un Conte poco autorevole e drammaticamente non all’altezza della situazione, oppure un Presidente del Consiglio che si atteggia quasi a dittatore calpestando i diritti e la Costituzione. Ma siamo di fronte ad una “notizia” o piuttosto … Continua L'articolo Appello: «Basta con gli agguati» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Coronavirus - appello alle istituzioni per i senza dimora : ‘Basta multe a chi non sa dove stare. Prolungare piano freddo e presidi medici ad hoc’

“Non può bastare più…” : Amadeus - il disperato appello del conduttore dei Soliti Ignoti

Coronavirus - l’appello del sindaco di Milano Sala : “Basta con gli aggiornamenti quotidiani dei contagi - creano ansia” (Di giovedì 30 aprile 2020) Non passa giorno senza che opinionisti (e politici in cerca di visibilità) mettano in croce il governo, con ogni più vario argomento. Dopo la conferenza stampa del 26 Aprile, l’accanimento ha raggiunto livelli insopportabili. I “retroscena” impazzano e molti fanno di tutto per accreditare un Conte poco autorevole e drammaticamente non all’altezza della situazione, oppure un Presidente del Consiglio che si atteggia quasi a dittatore calpestando i diritti e la Costituzione. Ma siamo di fronte ad una “notizia” o piuttosto … Continua L'articolo: «con gli» proviene da il manifesto.

repubblica : L'appello di Letta e Giscard d'Estaing: 'Basta esitazioni. L'Europa parli con una voce sola e sblocchi gli aiuti' [… - OnlineSportsRT : Calcio: Spadafora 'appello a Lega di A, basta scontri' - santockss : fortunatamente nella mia #universita sono stati abbastanza seri per la modalità esami: hanno scritto due fogli info… - UispNazionale : Online la #selezionestampa di #oggi #30aprile. In primo piano: #Governo e #TerzoSettore, passi in avanti in cabina… - flowguarino : RT @flowguarino: APPELLO ALLA BŒLLA E AI DIODATERS . Sto partecipando al concorso di @sanremohistory con 'Babilonia', se vi va di votarmi… -