Zaia | ‘Non è tutto finito | se si raggiunge il limite si torna a chiudere’

Fase 2 dell'emergenza coronavirus in Veneto, Zaia: "Non vorrei che qualcuno si faccia l'idea che tutto è finito. Investiamo sulla sicurezza". Parlando ai microfoni dei giornalisti, il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato dei passi avanti fatti nella lotta al coronavirus ma anche dei rischi di una seconda ondata, che potrebbe costringere a tornare indietro ai tempi delle chiusure. Veneto in fase 2, Zaia: "Non vorrei che qualcuno si faccia l'idea che è tutto finito" "Lo dico subito e in maniera trasparente: stiamo lavorando per fissare in maniera plastica un numero di ricoverati e delle terapie intensive, perché se lo raggiungiamo si torna a chiudere", ha dichiarato Zaia nelle sue dichiarazioni alla stampa. "Non ci sono alternative non vorrei che qualcuno si faccia l'idea che è tutto finito".

