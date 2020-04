Snowboard | la sfida di Michela Moioli «A Bergamo la Coppa del mondo»

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La campionessa di Alzano: «Sarebbe un sogno e una grande opportunità per rilanciare la nostra città, tanto colpita da Covid-19».

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard sfida

L'Eco di Bergamo

La campionessa di Alzano: «Sarebbe un sogno e una grande opportunità per rilanciare la nostra città, tanto colpita da Covid-19». «La Coppa del Mondo di snowboard nella nostra città di Bergamo sarebbe ...Nel corso della trasmissione "Puppo&Ambesi Live by night" ospitata da NEVEITALIA, i vincitori della Coppa del Mondo e il dt Cesare Pisoni hanno analizzato a 360° una disciplina in cui l'Italia è domin ...