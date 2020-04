Ricerca sulla SLA: il recettore GPR17 individuato come potenziale bersaglio farmacologico per il trattamento (Di mercoledì 29 aprile 2020) “I risultati di un progetto pilota finanziato da AriSLA (Fondazione italiana di Ricerca per la SLA) e coordinato da Marta Fumagalli, Ricercatrice del gruppo di Maria Pia Abbracchio del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università Statale, sono stati da poco pubblicati sulla rivista International Journal of Molecular Sciences ( si legge in un comunicato stampa dell’Università di Genova. “Lo studio, che ha visto la collaborazione del gruppo di Ricerca di Giambattista Bonanno, professore di Farmacologia presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Genova, che si occupa da 15 anni di studi sulla Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), individua il recettore GPR17, importante regolatore del differenziamento dei progenitori degli oligodendrociti (OPC), come ... Leggi su meteoweb.eu Sarno - protocollo d’intesa sulla ricerca in aiuto della Fondazione di Ascierto

Coronavirus - l’allarme dell’Iss sulla droga : dal dark web alla ricerca di oppiacei e narcotici

Pechino rafforza la presa sulla ricerca sulle origini del Coronavirus : “Vogliono controllare la storia e dipingerla come se l’epidemia non sia nata in Cina” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “I risultati di un progetto pilota finanziato da AriSLA (Fondazione italiana diper la SLA) e coordinato da Marta Fumagalli,trice del gruppo di Maria Pia Abbracchio del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università Statale, sono stati da poco pubblicatirivista International Journal of Molecular Sciences ( si legge in un comunicato stampa dell’Università di Genova. “Lo studio, che ha visto la collaborazione del gruppo didi Giambattista Bonanno, professore di Farmacologia presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Genova, che si occupa da 15 anni di studiSclerosi laterale amiotrofica (SLA), individua il, importante regolatore del differenziamento dei progenitori degli oligodendrociti (OPC),...

emenietti : probabilmente è mancata una task force per capire dove si è inceppato il lavoro delle altre task force sulla ricerc… - DisneyPlusIT : Un anno fa usciva al cinema #AvengersEndgame. ???? Oggi su #DisneyPlus partecipiamo alla 'Maratona dell'Infinito' e r… - Frans_garo : In questo libro la speranza fa da contraltare alla delusione,la rinascita si contrappone ai sogni infranti. Questa… - pdepromozione : Qui invece, vi parliamo di 'Una visita al Bates Motel' (@adelphiedizioni) di Guido Vitiello: un tour all'interno de… - Apollo_MX5 : @nuncepossocrede no no, assolutamente, si cercano su internet. Molti, quasi tutti quelli che ho preso li ho presi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca sulla Ricerca sulla SLA: il recettore GPR17 individuato come potenziale bersaglio farmacologico per il trattamento Meteo Web Ricerca, sviluppo e innovazione: la Regione investe 30 milioni

La Regione a fianco delle imprese manifatturiere con un intervento da 30 milioni di euro per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, ed in particolare quelli coerenti con la strategia 4.0. A ...

Covid-19, effetti diversi su uomini e donne: l’ultima ricerca Unict

Secondo un approfondimento della letteratura scientifica (Commentary) realizzato da Endocrinologi dell’Ateneo catanese, tra i fattori che possono contribuire a spiegare il differente tasso di letalità ...

La Regione a fianco delle imprese manifatturiere con un intervento da 30 milioni di euro per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, ed in particolare quelli coerenti con la strategia 4.0. A ...Secondo un approfondimento della letteratura scientifica (Commentary) realizzato da Endocrinologi dell’Ateneo catanese, tra i fattori che possono contribuire a spiegare il differente tasso di letalità ...