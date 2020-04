‘Raga sto morendo…’: Jasmine Carrisi interrompe la diretta, panico tra i fan (Foto) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Jasmine Carrisi da quando è iniziata la quarantena dedica molto tempo ai social e ai suoi fan. Attraverso Foto, video e dirette mostra le le proprie giornate e i suoi seguaci sembrano apprezzare tantissimo. Tra allenamenti, balletti e coccole al suo cagnolino, la giovane Carrisi incanta ogni giorno centinaia di persone… In una delle sue ultime dirette, però, la sua espressione ha destato molta preoccupazione, tanto che qualcuno ha temuto addirittura il peggio per la sua salute. Vediamo cosa è successo. Jasmine Carrisi distrutta dopo gli allenamenti Jasmine Carrisi ha come sua madre un fisico perfetto. La giovane dedica molto tempo all’attività fisica e ama tenersi in forma. A dimostrare le sue passioni i tanti scatti fatti all’interno della Tenuta, dove attualmente vive con i propri genitori. Pochi giorni fa, sul suo account Instagram, ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 29 aprile 2020)da quando è iniziata la quarantena dedica molto tempo ai social e ai suoi fan. Attraverso, video e dirette mostra le le proprie giornate e i suoi seguaci sembrano apprezzare tantissimo. Tra allenamenti, balletti e coccole al suo cagnolino, la giovaneincanta ogni giorno centinaia di persone… In una delle sue ultime dirette, però, la sua espressione ha destato molta preoccupazione, tanto che qualcuno ha temuto addirittura il peggio per la sua salute. Vediamo cosa è successo.distrutta dopo gli allenamentiha come sua madre un fisico perfetto. La giovane dedica molto tempo all’attività fisica e ama tenersi in forma. A dimostrare le sue passioni i tanti scatti fatti all’interno della Tenuta, dove attualmente vive con i propri genitori. Pochi giorni fa, sul suo account Instagram, ...

heart_ahgase : Raga però non potete farmelo vedere anche nella live sto video... aaaaaahhhhh lo so a memoria. Ma soprattutto lo st… - itssonyeonhoes : RAGA È VERO STO PIANGENDO JONGDAE PADRE VI GIRUO SONO IN LACRIME MIO DOP - KontroKulturaa : 'Raga sto morendo...': Jasmine Carrisi interrompe la diretta, panico tra i fan (Foto) - - saudavde : RT @aR21ooo: Raga Gigi Hadid e Zayn Malik aspettano un bambino;e Fedez disperato per aver perso Gigi, ma al contempo assieme a Chiara già s… - spillicedcoffee : ma vi immaginate se poi esce brutt*? sto scherzando ognuno è bello a modo proprio però immaginatevi se delude le as… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Raga sto La ragazza che vive con metà cervello e ora si iscrive all’Università Corriere della Sera