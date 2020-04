“Prove via Skype”. Il retroscena su Ballando: Milly non si arrende, in onda a settembre (Di mercoledì 29 aprile 2020) Inutile parlare al condizionale. Ballando con le stelle tornerà a settembre, al massimo ad ottobre. La notizia ormai circola da giorni negli ambienti televisivi, anche noi di Libero l'abbiamo annunciata qualche settimana fa. Oggi arriva l'ulteriore conferma di Selvaggia Lucarelli - che fa parte della giuria. In una diretta Instagram non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle indiscrezioni già trapelate, ma svela qualche retroscena: "Prima che si fermasse tutto facevano le prove via Skype, la macchina del programma è sempre rimasta accesa". La stessa Milly Carlucci, infatti, aveva detto che il cast e gli studi erano pronti per la partenza a marzo, ma per uno stop legato all'emergenza Covid-19 lo show del sabato sera di Rai1 è andato in stand by. Nessuna cancellazione. Solo un rinvio. A breve, settembre o al massimo ottobre, Milly tornerà su ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 aprile 2020) Inutile parlare al condizionale.con le stelle tornerà a, al massimo ad ottobre. La notizia ormai circola da giorni negli ambienti televisivi, anche noi di Libero l'abbiamo annunciata qualche settimana fa. Oggi arriva l'ulteriore conferma di Selvaggia Lucarelli - che fa parte della giuria. In una diretta Instagram non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle indiscrezioni già trapelate, ma svela qualche: "Prima che si fermasse tutto facevano le prove via Skype, la macchina del programma è sempre rimasta accesa". La stessaCarlucci, infatti, aveva detto che il cast e gli studi erano pronti per la partenza a marzo, ma per uno stop legato all'emergenza Covid-19 lo show del sabato sera di Rai1 è andato in stand by. Nessuna cancellazione. Solo un rinvio. A breve,o al massimo ottobre,tornerà su ...

