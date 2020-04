Massima attenzione al rischio infiltrazioni mafiose nella Fase 2. Riunione al Viminale tra Lamorgese e i vertici di forze di polizia e Servizi segreti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Emergenza Coronavirus e rischio infiltrazioni mafiose in vista della ripartenza. Sono i due centrali affrontati nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto oggi al Viminale dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, alla presenza dei vertici della forze dell’ordine e delle agenzie di intelligence. “Per garantire l’osservanza delle misure relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19 – fa sapere una nota del Viminale – sono stati predisposti, in questa prima Fase dell’emergenza sanitaria, dispositivi di sicurezza, vigilanza e controllo che hanno impiegato quotidianamente nelle attività operative 58.900 agenti di pubblica sicurezza appartenenti alle forze di polizia e alle polizie locali, comprensivi di 1.518 militari che rientrano nel contingente dell’Operazione “Strade ... Leggi su lanotiziagiornale LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : le Regioni differenziano le riaperture - Arcuri : “Attenzione massima a Fase 2”

