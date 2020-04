Il dramma di un gruppo di italiani bloccati in Kenya (Di mercoledì 29 aprile 2020) "Siamo un gruppo di italiani bloccati in Kenya ormai da più di un mese, siamo oltre 500, ci troviamo in una struttura che è stata chiusa dal 19 di marzo; non c'è personale e non c'è nessuno e ci troviamo con carenza di elettricità e di acqua". Diana Santoro e il marito, Fabiano Gaeta di Capri (Na) sono i portavoce del dramma nel dramma che sta vivendo un gruppo di turisti italiani arrivato in Kenya a fine febbraio 2020, prima che scoppiasse la pandemia di Covid-19 e rimasto bloccato dopo che le compagnie aeree hanno cancellato i voli di rientro e le strutture alberghiere in cui si trovano hanno chiuso per l'emergenza coronavirus.Ora con i loro 2 bimbi si trovano in una sorta di limbo a Watamu, vicino Mombasa in pieno lockdown e con il coprifuoco; continuano a pagare per restare nelle case private dell'hotel ma sono senza servizi, con pochi soldi e ... Leggi su ilfogliettone Eurogruppo rinviato a giovedì dopo una drammatica trattativa sul fondo comune per gli investimenti

Eurogruppo - drammatica trattiva sul Fondo comune per gli investimenti post coronavirus

Stupro di gruppo : il dramma di una bambina di 10 anni (Di mercoledì 29 aprile 2020) "Siamo undiinormai da più di un mese, siamo oltre 500, ci troviamo in una struttura che è stata chiusa dal 19 di marzo; non c'è personale e non c'è nessuno e ci troviamo con carenza di elettricità e di acqua". Diana Santoro e il marito, Fabiano Gaeta di Capri (Na) sono i portavoce delnelche sta vivendo undi turistiarrivato ina fine febbraio 2020, prima che scoppiasse la pandemia di Covid-19 e rimasto bloccato dopo che le compagnie aeree hanno cancellato i voli di rientro e le strutture alberghiere in cui si trovano hanno chiuso per l'emergenza coronavirus.Ora con i loro 2 bimbi si trovano in una sorta di limbo a Watamu, vicino Mombasa in pieno lockdown e con il coprifuoco; continuano a pagare per restare nelle case private dell'hotel ma sono senza servizi, con pochi soldi e ...

MaryWinner6 : RT @LFacciato: @lauraboldrini ?????????? per carità massimo rispetto per la parità di genere ma l'interrogazione va fatta sul 'perché' un gruppo… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Coronavirus, il dramma di un gruppo di italiani bloccati in Kenya - Affaritaliani : Coronavirus, il dramma di un gruppo di italiani bloccati in Kenya - ramses09975976 : RT @LFacciato: @lauraboldrini ?????????? per carità massimo rispetto per la parità di genere ma l'interrogazione va fatta sul 'perché' un gruppo… - _maraco : Dramma nel gruppo di facoltà e io così -

Ultime Notizie dalla rete : dramma gruppo Coronavirus, il dramma di un gruppo di italiani bloccati in Kenya askanews Ultimato a mezzogiorno il ponte di Genova Calcestruzzi e Italcementi protagonisti

Realizzato anche grazie a prodotti e ricerca del Gruppo Italcementi e i.lab. Ultimato, a mezzogiorno in punto di martedì 28 aprile, il varo della diciannovesima campata d’acciaio del nuovo viadotto di ...

Coronavirus, Gruppo Fi: “Ritardi inaccettabili per la cassa integrazione in deroga”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Nino Marmo, Giandiego Gatta, Aldo Aloisi, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso. “La crisi provocata dal Covid -19 ha messo in ginocchio la nostra ec ...

Realizzato anche grazie a prodotti e ricerca del Gruppo Italcementi e i.lab. Ultimato, a mezzogiorno in punto di martedì 28 aprile, il varo della diciannovesima campata d’acciaio del nuovo viadotto di ...Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Nino Marmo, Giandiego Gatta, Aldo Aloisi, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso. “La crisi provocata dal Covid -19 ha messo in ginocchio la nostra ec ...