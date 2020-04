Gli affetti stabili sono anche gli amici 4 maggio | cambia tutto?

CottarelliCPI : Il DPCM di domenica (con i suoi #congiunti), chiarito, per così dire, da “rumors ufficiali” (Sole24Ore), i “parenti… - trash_italiano : Quando ti fermano i carabinieri ma tu ricordi che gli affetti stabili possono vedersi - francescocosta : Mi dite che gli italiani non possono essere trattati da adulti. Può darsi. Ma due anni così non teniamo. Chi non ri… - AlexDee : Quindi, ora, “affetti stabili” saranno anche gli amici. - giure99 : Si sono persi... Sembra che @Conte abbia insediato una nuova task force per definire i requisiti degli amici che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli affetti Gli affetti stabili dividono ancora, lo psicologo barese boccia le scelte per decreto La Gazzetta del Mezzogiorno Covid-19, effetti diversi su uomini e donne: l’ultima ricerca Unict

Secondo un approfondimento della letteratura scientifica (Commentary) realizzato da Endocrinologi dell’Ateneo catanese, tra i fattori che possono contribuire a spiegare il differente tasso di letalità ...

Virus, suore positive A Mezzane polemica in consiglio

Al consiglio comunale, assente la minoranza della lista Progetto Comune per protesta, il sindaco, Giovanni Carrarini, dopo un minuto di silenzio per ricordare i morti di tutta Italia, ha fornito i dat ...

Secondo un approfondimento della letteratura scientifica (Commentary) realizzato da Endocrinologi dell’Ateneo catanese, tra i fattori che possono contribuire a spiegare il differente tasso di letalità ...Al consiglio comunale, assente la minoranza della lista Progetto Comune per protesta, il sindaco, Giovanni Carrarini, dopo un minuto di silenzio per ricordare i morti di tutta Italia, ha fornito i dat ...