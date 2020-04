Fase 2, anche i terroristi potrebbero approfittare dell’allentamento delle misure (Di mercoledì 29 aprile 2020) Mentre molti Stati europei, compresa l’Italia, si preparano alla Fase 2, tra molte incertezze c’è chi ha le idee molto chiare. Si tratta delle principali organizzazioni terroristiche jihadiste che hanno approfittato di questo periodo di quarantena forzata per radicalizzare il maggior numero di adepti. Dallo scoppio della pandemia si è notata una forte crescita del traffico internet verso siti e canali social utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, costringendo molte persone a utilizzare più del normale gli strumenti digitali. Dal 1 aprile 2020 c’è stato un totale di 229 contenuti tra foto, pubblicazioni, video e messaggi audio su Covid-19 rilasciati da gruppi terroristici in tutto il mondo. L’Afghanistan è di gran lunga in testa. Rappresenta il 61% (140) di questi messaggi. La prima comunicazione ufficiale di un gruppo ... Leggi su ilfattoquotidiano Autocertificazione in arrivo per la Fase 2 : spazio anche per i congiunti

Fase 2 - de Magistris ai consiglieri : “Su di noi - ma anche su voi ricadrà tutto il peso”

Coronavirus - anche nella fase 2 confermato lo stop a spostamenti verso seconde case (Di mercoledì 29 aprile 2020) Mentre molti Stati europei, compresa l’Italia, si preparano alla2, tra molte incertezze c’è chi ha le idee molto chiare. Si trattaprincipali organizzazioniche jihadiste che hanno approfittato di questo periodo di quarantena forzata per radicalizzare il maggior numero di adepti. Dallo scoppio della pandemia si è notata una forte crescita del traffico internet verso siti e canali social utilizzati dalle organizzazioniche, costringendo molte persone a utilizzare più del normale gli strumenti digitali. Dal 1 aprile 2020 c’è stato un totale di 229 contenuti tra foto, pubblicazioni, video e messaggi audio su Covid-19 rilasciati da gruppici in tutto il mondo. L’Afghanistan è di gran lunga in testa. Rappresenta il 61% (140) di questi messaggi. La prima comunicazione ufficiale di un gruppo ...

ShooterHatesYou : Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno… - lucasofri : Conte sta infine dicendo a Cremona che la fase 2 significa anche sistemi di tracciamento, rafforzamento dei test, s… - Corriere : Fase 2, il modello della Spagna: aperture differenziate per regioni - herisson13 : Se positivi si può scegliere di restare a casa e,di conseguenza, anche tutta la famiglia o isolarsi in un hotel req… - ilfattoblog : Fase 2, anche i terroristi potrebbero approfittare dell’allentamento delle misure -

Ultime Notizie dalla rete : Fase anche Coronavirus, fase 2 anche in Spagna: aperture differenziate per regioni Corriere della Sera Autocertificazione per la fase 2, chi va dai congiunti non dovrà indicare il nome sul modulo

Cronaca - Per motivi di privacy i cittadini non devono scrivere chi vanno a trovare e le forze dell'ordine non potranno chiederlo. Il governo non dovrebbe predisporre un nuovo modulo, basterà barrare ...

Franceschini smentisce chiusura confini nazionali a turisti: è fake news

È una fase delicata in cui è fondamentale difendere l’Italia anche con la corretta comunicazione. La cattiva informazione e le fake news rischiano di creare danni gravi e allarmismi ...

Cronaca - Per motivi di privacy i cittadini non devono scrivere chi vanno a trovare e le forze dell'ordine non potranno chiederlo. Il governo non dovrebbe predisporre un nuovo modulo, basterà barrare ...È una fase delicata in cui è fondamentale difendere l’Italia anche con la corretta comunicazione. La cattiva informazione e le fake news rischiano di creare danni gravi e allarmismi ...