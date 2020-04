Daniele Scardina sta trascorrendo la quarantena con Diletta Leotta

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il pugliestalada coronavirus assieme alla fidanzata. Quella che era definita come una “conoscenza” è ormai diventata una vera e propria relazione e il puglie ha voluto raccontare qualche particolare sulla convivenza. La vita lontana dal ring per lui non è semplice “Sono una persona molto iperattiva – ha fatto sapere a “Novella2000” – Ora mi sto adattando a questa reclusione. So che è per il nostro bene quindi mi tocca. Ci siamo adattati e continuiamo a farlo sperando di ripartire al più presto”,ma a fianco della fidanzata le cose vanno decisamente meglio: “Non ci nascondiamo né niente. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di ...